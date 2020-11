Tomará acciones legales. Isabel Pantoja mueve ficha ante la polémica con su hijo Kiko Rivera.

Esta vez, la respuesta que le dio Isabel Pantoja a su hijo fue definitiva. Este asunto, caracterizado por el “toma y dame emocional” entre Pantoja y Kiko Rivera – y que se ha extendido más de la cuenta – parece transcender el umbral de las emociones para convertirse en un tema más serio, pues, La Reina de la Copla amenazó con tomar acciones legales si su hijo la sigue mencionando públicamente.

Esta jugada lo cambia todo y lo convierte en un conflicto sin retorno, por lo menos, desde el punto de vista mediático.

En una entrevista hecha por Mila Ximénez para “Lecturas” se denota como el DJ sigue liado por el comentario poco empático hecho por su madre en el Sábado Deluxe

No hay que negar que la forma en que se refirió Kiko hacia su madre también fue bastante exasperada. No se esperaba que Rivera podría hablar así, después de haber dicho que “el amor de hijo por su madre jamás desaparecería”. Ni siquiera Rafa Mora, que lo conoce bien, se esperaba este tipo de comentarios de parte del pinchadiscos.

Kiko Rivera no se fía de su madre

Jorge Javier Vázquez no podía creer lo que ese mensaje que decía: “Yo no he cedido Cantora a mi madre a sabiendas. Firmé lo que ella me pidió… Me huelo lo peor”.

De esta forma, Kiko ha pedido a sus abogados revisar el testamento de Paquirri, denotando absoluta desconfianza en su progenitora.

Siempre que tiene oportunidad, reafirma el dolor que su madre le produce: “La persona que más amaba me ha fallado irreparablemente”, dijo de forma melancólica.

Kiko aún espera que su madre e acerque a su casa, como ella misma lo ha prometido, pero esto no termina de suceder, a pesar que él insiste en que las puertas de su casa están abiertas.

Ahora, con lo que ha sucedido, se ve más lejos que su madre lo visite.

Isabel Pantoja se endurece

El giro sucede cuando, lejos de ser una visita familiar, los abogados de la Pantoja tocan su puerta para decirle que su madre emprenderá acciones legales contra él, si fuese necesario.

En este sentido, revista Lecturas confirma lo sucedido. La forma en que su madre se ha puesto en contacto con él ha sido por medio de sus abogados con el único propósito de decirle que Isabel tomará acciones legales.

Ya no es un asunto de amor y desencuentros. Al parecer, la pasta es lo que está moviendo las acciones de Pantoja. Los colaboradores discutían de Sálvame sobre la “obsesión de Isabel Pantoja con el dinero”