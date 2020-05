View this post on Instagram

Como RuPaul una vez dijo: “Todos venimos a este mundo desnudos y el resto es drag”. En el mes de la unión de todos los colores, de la diversidad, de los corazones desafiantes, de las mentes libres y creativas, celebremos que en realidad todos somos almas fantásticas e irrepetibles con derecho a vivir nuestras vidas a tope y como queramos. ¡Aplaudamos a todos esos corazones valientes que rompen esquemas! 🌈🦄💖 Let’s celebrate all of those brave hearts who break the mold and dare to be themselves! Let’s applaude all of you who live life creatively and free! You are all fantastic beings!!!!