Tajante respuesta de Belén Esteban ante la propuesta inesperada de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez aprovechaba para hacer una proposición inesperada dirigida a Belén Esteban y que al parecer, no le gustó demasiado.

En otra tarde de “Sálvame”, se comentaba todo lo que estaba ocurriendo a raíz de la charla de Corina con el presentador, personaje que está en el punto de mira tras el revuelo formado con don Juan Carlos I.

El presentador animó a los colaboradores a que opinasen sobre la polémica, sin embargo hubo alguien que prefirió guardarse sus palabras, Belén Esteban.

Jorge Javier no entendía porque Belén no quería hablar del tema ni mostrar su opinión, así que le hizo una proposición que no gustaría nada a “La princesa del pueblo”:

“Van a proponerte que abdiques como princesa del pueblo, si no vas a hablar de tu familia real”

Ante la proposición de Jorge Javier, Belén había prometido a alguien muy importante para ella, que no hablaría de nada que tuviera que ver con la realeza y que además ya avisó a Jorge Javier que ella no participaría en el debate.

A pesar de esto, Belén Esteban le cotntestaba muy clara:

“Yo no me puse el título y tú me lo quitaste, después de la movida.”

Los colaboradores de Sálvame, entre broma y broma ya apuntaban a la nueva heredera de la “princesa del pueblo”. Kiko Matamoros señalaba a Anabel Pantoja como la elegida.