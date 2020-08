Susan Quintana es acusada por Alfredo Adame de lavado de dinero y trata de menores

En un fuerte toma y dame han caído el actor y conductor Alfredo Adame y su ex pareja Susan Quintana.

Susan Quintana hizo fuertes declaraciones en una entrevista para un canal de YouTube, donde además de decir que Alfredo tenía costumbres raras porque orinaba sentado.

También comentó que el mismo Alfredo le confesó que le había sido infiel por nueve años a su ex esposa Mary Paz Banquells con una chef. Según dijo Susan,

“Él de su boca me confesó que le puso el cuerno a Mari Paz durante 9 años con una chef, que no voy a decir el nombre, le dije que si ella no se daba cuenta y me dijo que ‘no porque ella estaba en sus cosas”

El contraataque de Alfredo hacia Susan Quintana

Como era de esperarse, Alfredo no se quedó cruzado de brazos y arremetió con toda su artillería contra Susan. Por una parte, el actor hizo fuertes declaraciones, en las cuales comentó que su ex pareja Susan Quintana no pudo viajar a los Estados Unidos por haber estado involucrada en graves delitos relacionados con lavado de dinero y trata de menores y mujeres indígenas.

Por otra parte, Alfredo acusó a Susan de ser una mala madre, ya que según el conductor, esta dejaba a su hija sola en Guadalajara, encerrada en una habitación.