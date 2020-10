Sin trabajar y sin cobrar: Uno de los colaboradores de “Sálvame” se queda fuera por culpa de Chelo García.

La respuesta a la segunda pregunta que le han hecho Chelo Gª Cortés en Sálvame también terminaría mosqueando a alguien. Solo que, esta vez, la respuesta le salió mucho más rápido y natural que cuando le tocaron el tema de Belén Esteban. En este caso, sería Antonio Montero quien saldría perjudicado.

La pregunta requería escoger, entre listado de caras de la pantalla gigante, cuál colaborador de Sálvame quedaría una semana sin venir al programa y, en consecuencia, sin cobrar.

Con esta segunda interrogante, ya Chelo tendría que haberse planteado lo ético ganar dinero a cuestas de generar daños a un tercero, sobre todo, cuando estas personas son sus compañeros de trabajo y conocidos por muchos años – en varios de los casos. Sin embargo, ella se escuda tras la excusa de que es la dinámica del programa y no tenía planteado dimitir. “De verdad, me estáis poniendo en una tesitura como si estuvierais diciendo que me fuera, pero voy a seguir jugando”

Insistía en que, si había hecho daño ajeno, a quien realmente tenían que ver es a la producción de Sálvame por haber diseñado las cosas así.

La colaboradora se lo ha pensado un poco, pero ha elegido a Antonio Montero y él se quejaba de que solo le convocan una vez a la semana

Una cara, un perjudicado

En momento cumbre fue cuando Chelo veía la pantalla para elegir. Varios de los rostros los tenía justo en frente, en carne y hueso, por lo que un refute podría surgir en el plato, aunque sin poder generar un cambio, ya que Chelo tiene todo el poder.

De su boca sale la una frase: “Sé que me van a dar por todos lados, pero elijo a Antonio Montero”. Ella misma alegó que su decisión no fue difícil de tomar, ya que, apenas vio su rostro, sabía que quería tomar esa opción. Además, añadía: “Es el juego del programa”.

Antonio Montero, un mosqueado muy “tibio”

Cuando a Montero le dieron el aviso de librar una semana, su respuesta fue tan “tibia” y protocolar que resultó un poco rara para la tónica del programa. Dijo “Yo creo que es un mal menor porque estoy viniendo un día a la semana y creo que me hace menos daño a mí que a los demás. Me alegro”. Todo esto, seguido por la carcajada burlona de los demás miembros del plató.

El mismo Kiko Hernández empezó a escudriñar en la herida para que ver si Antonio soltaba su molestia. El presentador pregunta a Antonio que si: “al haber dos opciones, tú y el asesino de la katana, ¿crees que te hubiera elegido a ti? Su respuesta fue positiva, por lo que se deja entrever que hubo malicia y deliberación en la escogencia de Chelo.

Sin embargo, Antonio dijo “Sé dónde estoy, dónde trabajo y que en otras épocas he venido tres y cuatro días a la semana”.