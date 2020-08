¿Se lo tendría merecido? Juan José Origel recibe insultos y amenazas de los fans de Erika Buenfil

El famoso “Pepillo” Origel quedó envuelto en una trama de amenazas e insultos dentro de las redes sociales, por razones que involucraban una supuesta mención del hijo de Erika Buenfil en su programa de televisión.

El muy reconocido periodista de farándula, Juan José Origel, dijo que recibió toda clase de insultos por parte de los fans de la “Reina de TikTok”; Erika Buenfil. Esto se supo cuando Juan lo publicó por twitter en busca de que el asunto se solventara.

¿Qué sucedió antes?

Todo empezó cuando el ex conductor del programa “La Botana” hizo una crítica a los videos que publica la actriz en dicha red sociales.

En el programa de televisión “Con permiso”, de Unicable, el conductor dijo: “Yo ya no soy seguidor…Quiero mucho a Erika BuenFil, pero sus TikTok me tienen hasta … [pasándose la mano por el cuerpo]… mucha payasada. Somos buenos cuates, ¡pero ya!”

Luego lanzó que, por hacer esto, la “reina del TikTok” podría estar ganando más de 1,2 millones de pesos. Posteriormente, hizo una mímica de imitación graciosa diciendo que él también lo haría por semejante cantidad de dinero.

El asunto empeoró cuando Martha Figueroa, su homóloga en el programa, se refirió al hijo de la actriz como “el pequeño Zedillo” y desató la furia de los seguidores de Buenfil.

En el feedback, típico del programa, se complementaron y terminaron algunas frases entre ambos locutores. Por esa razón, Origel terminó pagando también por la idea lanzada a la ligera.

Martha lanzó un comentario, refiriéndose a la relación de Erika Benfil y Ernesto Zedillo, donde daba por cierto que el niño es el hijo del expresidente mexicano y que sucedió en un contexto raro de la intimidad. La frase fue: “De hecho fue de una noche y pegó, ¿no?, según cuenta Érika”

Una oleada de hostiles

Desde ese mismo momento, Juan José Origel sintió la hostilidad de los seguidores de TikTock de Erika, incluyendo amenazas de muerte. Por eso, el periodista enfatizó que él jamás habló sobre el hijo de la actriz.

De hecho, él pidió que se le mostrara en que momento mencionó “una palabra” sobre el hijo de Erika. En su mensaje por twitter, escribió textualmente: “si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión entonces acepto las ofensas que me has dicho”

Bajón adrenalina

Por suerte, la disputa masiva parece haber encontrado su fin con el twit de Pepillo y la buena fe de la diva.

En estos términos, Erika puso un mensaje aplacador con el siguiente texto: “Pido paz y amor. Bendiciones. Que todo ésto termine. Ya por mí ya paso todo. Por favor”

A esto Pepillo responde con una foto sonriente, mandando bendiciones a la actriz.