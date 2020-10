Sale a la luz un video de Terelu Campos y Alonso Caparrós “flirteando” en pleno directo.

Desde que Alonso Caparrós admitiera públicamente que hace unos 20 años cuando trabajo con Terelu Campos en el programa “Día a día” de María Teresa Campos llegándose a sentir sentir un poco humillado por Terelu, se ha ido formando una especie de bola de nieve de dimes y diretes.

Recientemente la madre de las Campos ha salido en defensa de su hija y le ha dicho unas cuantas palabras fuertes dirigidas a Caparrós, quien no ha querido entrar en disputa con ella.

Sin embargo, ahora ha salido a la luz un video que deja a todos boquiabiertos, ya que la sensación que transmite las imágenes, es bastante diferente a lo que intenta refleja Caparrós en cuanto a lo que sucedía en realidad entre él y Terelu.

Terelu y Alonso trabajaron juntos en el plató del programa de la matriarca de las Campos en Telecinco, “Día a día” en el año 1997.

Terelu hacía algunos sketches humorísticos con su madre María Teresa y también conducía los espacios de “Sí o no” y “La script”. Por su parte, Alonso presentaba las secciones de “El aguafiestas” y “Quien mucho habla, mucho hierra”.

La verdad es que estos dos coincidían bastante seguido en el plató y no se les veía peleando como perros y gatos, sino más bien todo lo contrario. Eran bastante frecuentes los abrazos y muestras de afecto entre ellos. Se notaba que había feeling, tanto así que tal parece que hasta flirteaban en vivo y directo.

En el video, se puede ver un episodio del año 1997 donde ambos participaban en la sección “Quien mucho habla, mucho hierra” y ya era más que evidente que no podían estar despegados.

Alonso cada instante daba abrazos a Terelu decía “No me puedo aguantar”

Por su parte Terelu tampoco se quedaba atrás, le daba golpecitos con el guión y le tocaba el brazo cariñosamente. En una parte se ve diciéndole:

“Te queda tan bien la coleta, que me la he hecho para ver si me quedaba igual”