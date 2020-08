Rafa Mora y la última exclusiva: “Mónica Hoyos podría estar con un hombre casado”

Según ha dejado caer Rafa Mora, Mónica Hoyos podría estar en una relación con un hombre casado.

En el último programa de ‘Sálvame’ desvelaban el bombazo antes de finalizar la jornada: Mónica Hoyos estaría empezando una relación con alguien casado.

¡Ha llegado el momento de desvelar el nombre de la famosa que ha sido pillada! Esa mujer es… ¡¡MÓNICA HOYOS!! — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 19, 2020

Tras la noticia, redacción se ponía en contacto con su mujer, quien afirmaba que en estos momentos ya están separados, pero todo apunta a que cuando empezaron aun seguían casados.

Según ha podido saber ‘Sálvame’, Mónica Hoyos podría haber empezado una relación con un hombre casado y la redacción se ha puesto en contacto con su mujer, quien afirma que aunque ahora están separados, aún seguían casados y tenían relación:

“Él se fue de un día para otro, le pregunté si estaba con alguien y me dijo que no”,

Pero las pistas y las evidencias fueron descubriendo el pastel, unos likes en Instagram fue la razón para confirmar que estaban juntos:

“Le dije que me estaba tomando el pelo y me habló fatal”

La ex mujer del hombre, de unos 29 años, aseguraba como era cuando estaban juntos:

“Le he abierto un camino fabuloso, le he sacado, le he subvencionado…”

Rafa Mora aseguraba que Mónica Hoyos habría empezado con el hombre aun estando casado, aunque ella parece estar tranquila:

“Dice que está separado, ya si él le ha engañado…”