La influencer mexicana dejó a todos en shock.

Yanet García es conocida por sus excéntricos outfits y looks deportivos, esto sumado a sus rutinas de ejercicio, ideales para seguir durante esta larga cuarentena.

Sin embargo, ahora parece que la actriz mexicana ha dejado todo esto atrás por una nueva faceta. ¿Será posible? Así parece.

En su cuenta de Instagram, la exchica del clima de Televisa compartió un poema, de redacción propia, que realizó inspirada en el coronavirus y el aislamiento social, que la tiene confinada en su casa.

“Y las personas se quedaron en casa, leyeron libros y escucharon música. Descansaron y se ejercitaron. Hicieron piezas de arte y otros jugaron.

Aprendieron nuevas formas de ser y de estar”, dice la primera parte del poema de la mexicana.

Ver esta publicación en Instagram Only look back to see how far you’ve come 👀💪🏻😍 Una publicación compartida de Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) el 21 Abr, 2020 a las 7:26 PDT

Al parecer, ahora está enfocada en demostrar que no todo es ejercicio en su vida. No obstante, los fans de Yanet García no deberán preocuparse. Su último posteo tiene un regalo para que no se olviden de ella.