“Hemos sido mamás”: Nagore Robles sorprende a su pareja Sandra Barneda con esta imagen.

View this post on Instagram

Querida @sandrabarneda STOP Hemos sido mamás STOP Tranquila todo está controlado STOP Aunque por favor no tardes STOP El nombre lo eliges tú STOP No me mates STOP Me derrito STOP Jajjajaj jajajajja STOP Es broma o no STOP #nashgore #muygore #nagorerobles #pocoyogapocosurfmuchoamor