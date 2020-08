Las mejores páginas web para aprender inglés en 2020

Todos tuvimos o tenemos ese deseo por aprender otro idioma, en especial el inglés que es un lenguaje universal utilizado prácticamente en todo el mundo. Y si estás en este artículo, seguramente estés buscando una web o alguna plataforma que sea eficaz y te deje las cosas fáciles, ¿verdad?

Todos en algún momento de nuestro día a día estamos conectados a la red de redes, algunos hasta prácticamente vivimos con ella, puedes utilizar la herramienta del internet para aprender inglés.

Si bien es cierto que no necesitas exclusivamente del internet para aprender este idioma, puedes hacerlo con muchas otras herramientas, como libros, dvds, clases, aplicaciones y demás. Pero qué pasa si no tienes algunos de estos materiales y quieres aprender o necesitas aprender a dominar este idioma pero no tienes ningún tipo de ayuda. Tal vez tu caso es que solo quieres reforzar tus conocimientos en este idioma porque lo dominas un poco.

Sea cual sea el caso, para eso está el internet que puede solucionar este problema, con lo cual te mostraremos las mejores páginas que hay para que puedas aprender inglés. No te creas que porque sean sitios en línea no pueden ayudarte, serían una persona tonta si no valoras todo los contenidos que las siguientes páginas tienen para ofrecerte.

VOA Learning English y Voice of America

Esta página pertenece a una empresa de noticias y comunicación, esta compañía se centraba en un principio solo en la radio, pero actualmente publica la mayoría de su contenido por internet. Este sitio es muy similiar a BBC con noticias centradas en Estados Unidos.

Este sitio es recomendado para las personas que ya tienen un nivel básico de inglés y dominan un poco el idioma, pero si aún eres principiante tienes el sitio VOA Learning English.

Un portal dentro de esta misma página creado para principiantes. Creado especialmente para estudiantes, incluye además subtítulos y comentarista que hablan de manera pausada lo que garantiza un aprendizaje a medida que la persona invierta tiempo en la página.

TalkEnglish.com

TalkEnglish es una página creada con el fin de explotar tus habilidades al hablar inglés. Por su puesto que podrás mejorar otro tipo de detalles, pero está más centrado en el vocabulario de verbos y modismos.

Lo más agradable y aceptado es que el sitio está muy organizado de pies a cabeza, con encabezados de lecciones de hablar, escucha y adicionales de inglés.

Las categorías de las lecciones también están divididas por niveles, en primera instancias podrás notar que es un sitio web bastante extenso y completo, y si te sientes abrumado no te preocupes porque la página cuenta con una guía índice para principiantes, además de mostrarte gran parte de su contenido rápidamente.

Cuenta además con unas lecciones de costo si eres alguien muy ocupado en negocios y necesitas las lecciones las cuales son una alternativa excelente para todo su contenido, pues las lecciones no son muy costosas para el beneficio que te otorgan.

BBC Learning English

El sitio parecido al primero que te mostramos, con la excepción de que este portal de noticias maneja un inglés un poco más británico. Pero en comparación son bastante parecidas, este portal cuenta con una sección de noticias principales solo de Estados Unidos.

No obstante, no quita que sea un excelente recurso que no puedas aprovechar, de hecho el sitio es más sencillo que el VOA con menos contenido, solo con la diferencia del toque británico que mencionamos al inicio.

Desde cursos y talleres de niveles diferentes, hasta programas sobre el lenguaje y la cultura del inglés actual, tienes disponible prácticamente cualquier artículo de las publicaciones en formatos de audio o PDF.

FluentU

FluentU no solo es un sitio web, sino que cuenta con una app para dispositivos con el sistema IOS, y próximamente disponible para Android.

Puedes aprender inglés de manera interactiva con videos reales, trailers de películas, videos musicales, noticias y demás. Todo lo tienes disponible en forma de lecciones, de esta manera los videos se vuelven más interesantes y educativos al mismo tiempo.

Lo mejor de todo es que no solo tienes disponible el idioma inglés si no otros más. Sin duda una herramienta que no puedes dejar de lado sin probarla al menos una vez.

Elllo

Ello es un sitio web muy popular, está diseñado para enfocarse más en las habilidades auditivas. Sus recursos auditivos abundan y además tiene herramientas para mejorar otras habilidades.

Cuenta con temas organizados por dificultad y cada lección posee cuestionarios, también tienes disponible la opción de descargar todo el material en audio o texto, un sitio muy sencillo de usar, tanto así que los profesores de inglés muy probablemente lo hayan usado en algunas de sus clases.

Las pruebas de vocabulario están para casi todas las lecciones y supone un reto para cualquiera que estudie en esta plataforma, pero al dominarlas notarás el gran progreso que has alcanzado al practicar palabras, expresiones y modismos claves del idioma inglés.

Englishpage.com

Un sitio web bastante básico, pero no por eso no pueda ser increíblemente útil. Pues cuenta con una enorme cantidad de información, lo cual lo hace el sitio ideal para mejorar tu gramática, además de encontrar lecciones de vocabulario y otros enlaces para mejorar consecutivamente tu nivel auditivo.

Tiene tutoriales relacionados con los verbos y los ejercicios incluyen exámenes para que tú mismo te pongas a prueba, como ya te lo mencionamos la cantidad de información que hay es vasta y si no encuentras un tema disponible en esta página es quizás porque no existe.

Englisch-hilfen.de

Un sitio web alemán con recursos para principiantes. Tal vez te sorprenda colocar una página en el que el idioma oficial no es ni español, ni inglés. Está aquí es porque simplemente es un recurso maravilloso para cualquier persona que no hable el idioma, ¿por qué razón?

Pues es porque sencillamente está hecho por personas que no conocen el idioma, lo cual lo hace ideal para las personas que desean aprender inglés. Puedes encontrar ejemplos y explicaciones muy sencillas y claras de fácil entendimiento.

Tiene ejercicios, lecciones y explicaciones para los más nuevos y los avanzados también, de la mano con temas algo distinguitos y divertidos a diferencia de los demás portales.