Máxima Tensión: Los últimos ataques sin miramientos entre Antonio David Flores y Kiko Jiménez

Desde hace tiempo corren rumores que los colaboradores de “Sálvame”, Antonio David Flores y Kiko Jiménez no se aguantan. Las dudas han quedado aclaradas en los últimos enfrentamientos y durante la última retransmisión del programa de Telecinco.

A pesar de que Antonio David estaba haciendo enlace porque está en cuarentena fuera del estudio desde que Marta López diera positivo en los resultados, la tensión entre Kiko y él traspasó la pantalla.

Ambos se han lanzado varios misiles sin contemplación, y Kiko no dudó en lanzar toda su artillería pesada contra Antonio David, echándole en cara la demanda millonaria que este perdió hace unos 20 años en contra de su ex suegra Rocío Jurado y que según el, aun está pagando.

Por esta razón, el ex novio de Sofía Suescun ha aprovechado para echarle en cara a Antonio David que a pesar de semejante condena, aun “idolatre” a su exsuegra.

Por si fuera poco, también le lanzó que Gloria Camila tuvo que interceder por él y que le pidió a Rocío Carrasco para que le condonara la deuda que según Kiko, Antonio aún está pagando.

Antonio David Flores le devuelve el ataque a Kiko Jiménez

En respuesta a estos fuertes comentarios, Antonio David le ha dicho a Kiko:

“Tú si no das el numerito no te quedas tranquilo, chaval. Que dejes de pegar tiritos. Habla de tu suegra, habla de tu novia y de todas las historias, que hay mucho de lo que hablar”

Tanto ha sido el disgusto que Antonio le ha lanzado esta bomba a Kiko:

“Voy a ir a ponerte una demanda. Al menos, ten información para hablar con propiedad”

Carlota Corredera logró sacar la confesión a Antonio Flores.

Viendo lo agitadas que estaban ya las aguas, Carlota Corredera ha intentado enfocar la discusión en el arrepentimiento del ex de Rocío Carrasco, con relación a la demanda contra su ex suegra, y para que aclarara si realmente aun está pagando la deuda.

En este sentido, Antonio David Flores ha explicado el por qué admira y defiende a Rocío como madre y como abuela de sus nietos o como artista:

“lo que yo viví con Rocío Jurado lo sabe poca gente, independientemente de que después se deteriorara. Fue durante el matrimonio con su hija, y después de eso, ocurrieron cosas muy desagradables, que con el paso del tiempo te acabas arrepintiendo. (…) Me arrepiento de mi relación con Rocío que, cuando terminé mi separación, y ella habló alguna cosas de mí que no me gustaron, la demandé. Estuve muy mal asesorado por un abogado que igual no habría tenido que contratar”

Justificando así su apoyo hacia Rocío Jurado, Antonio añadió

“Eso no significa que la labor de ella como abuela, como madre y como esposa y como artista no se lo valore”

Por otra parte, Kiko Hernández explicó que Antonio tiene que pagar esa deuda obligatoriamente

“porque el juicio ya se ha celebrado y hay unas costas que se tienen que pagar. Ese dinero no va para nadie de la familia, sino para los abogados, los procuradores…”