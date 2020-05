Uno de los escándalos que más ha generado debate en las últimas semanas en México, es sin dudas el polémico caso entre Karla Luna y Karla Panini, quienes compartieron escenario en “Las lavanderas”.

En esta oportunidad, fue el exmaquillador de Luna quien le dijo de todo a Panini, a quien se le acusa de haberle robado el esposo a su examiga, cuando se encontraba padeciendo una grave enfermedad, que luego le quitaría la vida.

En un video compartido en redes, que hizo eco el programa “Hoy”, Danilo intentó ser lo más honesto y a la vez respetuoso, pero parece que esto último no le salió de la mejor forma.

“Lávate la boquita antes de hablar de una persona que ya no se puede defender ¿sí? No seas tonta y recapacita por que todo el mundo. Todos los que te conocemos, siempre han dicho que no estás bien de tus facultades mentales”, lanzó contra Panini.

Vale recordar, que actualmente, Karla Panini está casada con Américo Garza, ex de Luna y con quien además tuvo tres hijos.

“Fui maquillista de Karla Luna, de quien se han estado diciendo y especulando muchas cosas que no sabe (Panini) y se deja llevar por redes sociales, pero yo también sé muchas cosas, no nada más de ella, sino de gente allegada a esa señora (Panini) y ese señor (Garza), sin embargo yo he tenido la boca callada”, agregó de manera tajante Danilo. La polémica no para y se agranda la grieta entre los defensores tanto de una como otra.