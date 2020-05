La famosa presentadora peruana Laura Bozzo, seguramente se estará riendo para sus adentros al imaginar que le propinó un susto a más de uno, al son del ¡Chanfle! qué diría el gran Chespirito. Y es que la señora mostró un video reciente en su Instagram donde se le ve con cero maquillajes ¡y eso que le pidió a sus seguidores que no se asustaran!

Un pequeño pasatiempo de Laura Bozzo en cuarentena

Para los que se preguntan que es de la vida de la siempre polémica e icónica Laura Bozzo, esta se encuentra en su domicilio en Acapulco, donde ve pasar los días de aislamiento social impuestos por la pandemia mundial desatada por el Sars-Covid-19, más conocido como el Coronavirus procedente de Wuhan, China. Y su más reciente publicación ha sido un video donde muestra como se ve recién levantada de la cama.

“No se asusten, esa soy yo”

Este fue el mensaje de la peruana en el video que subió a su cuenta en la red social: “Buenos días, así me levanto. No se asusten, esa soy yo. Las pestañas se me desaparecieron, por eso me están pegando unas postizas, se me quemaron casi las pestañas y por eso me estoy aplicando unas serie de cosas para que me puedan crecer” ¡Sin duda que le creemos tras verla señora!

Mientras contendría la risa con solo pensar el exalto que a más de uno le generaría, Laura le envía una reflexión a sus seguidores ¡que seguramente a los asustados les parecerá algo cómica e irónica!: “No se olviden, al abrir los ojos, darle gracias a Dios por un nuevo día de vida”. ¡No se preocupe, que si no hubo víctimas mortales del susto inintencionado, estás estarán agradeciendo mucho el nuevo día!

En otras novedades, Laura Bozzo acaba de extender nuevo acuerdo contractual para una nueva temporada de “Laura sin censura” que será transmitido, como de costumbre, por Televisa.