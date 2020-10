Las últimas declaraciones que salpican a Rocío Carrasco sobre el “acercamiento” con Gloría Camila.

Rocío Carrasco vuelve a ser noticia, esta vez por rumores con relación a su hermana Gloria Camila.

La influencer y hermana menor de Rocío Carrasco, Gloria Camila, fue cuestionada recientemente con respecto a los comentarios que hizo Marisa Martín Blázquez en el programa de Ana Rosa Quintana, respecto a los rumores que andan rondando del supuesto intento de Rocío Carrasco de tener un acercamiento con ella.

Marisa incluso dijo que esta le comentó de la situación a su padre Ortega Cano y que este le sugirió mantener la información bajo perfil.

A pesar de ello, Gloria Camila desmintió totalmente estos rumores, y negó categóricamente tanto el intento de acercamiento de parte de su hermana, como la versión relacionada con Ortega Cano.

“No, lo niego total y rotundamente”

Así dijo refiriéndose a los rumores de que Rocío Carrasco había intentado contactarla.

Por otra parte, también le consultaron si estaba al tanto del hecho de que Rocío podría estar a punto de perder su casa debido a las deudas que tenía su marido, a lo que comentó que no tenía conocimiento al respecto.

“Yo estoy todos los días trabajando, no veo la tele para nada. Entonces, no tengo ni idea de lo que me decís.”

Y es así como de forma tajante, directa y rotunda, Gloria Camila acaba con todo los rumores que giran a su alrededor con respecto al posible y tan esperado por algunos, acercamiento con su hermana Rocío Carrasco.

Estos rumores corren justo en estos momentos en los cuales Rocío se ha visto envuelta en más enfrentamientos con su ex marido Antonio David Flores, y su hija Rocío Flores, con quien por cierto, Gloria Camila aclaró que se mantiene aun en contacto y no se ha distanciado para nada.