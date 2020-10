Las “infidelidades” de Rafa Mora vuelven con fuerza al punto de mira

El programa “Quiero dinero” sigue ocasionando daños colaterales en familiares, compañeros de trabajo y amigos de los concursantes. Tal parece que aunque estos pretendan protegerlos, siempre terminan perjudicándolos.

Tal es el caso de Antonio David Flores quien hizo lo posible por defender a su amigo Rafa Mora, negando que lo hubiera visto siéndole infiel a su novia Macarena Millán.

Hasta aquí todo bien, si no fuera porque Kopérnica, el polígrafo que utilizan en el programa para probar si el concursante dice la verdad, arrojara que Antonio David estaba mintiendo.

Esto ha sido el detonante para que Rafa Mora haya asistido a “Sálvame” en un intento por recuperar la credibilidad y hasta su dignidad.

“Mi pareja ha sido muy generosa conmigo porque confía en mí pero esto afecta a cualquiera. Yo no he sido desleal a Macarena pero siempre llegan los comentarios, los insultos… para mí no es un juego”