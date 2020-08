Las “confesiones más hot” de Celia Lora en su último encuentro con Karime Pindter

Celia Lora estuvo en el canal de YouTube de Karime para hablar de las cosas más intimas de su vida y confesó nueva información.

En un espacio muy acogedor y sentadas en el sofá, Celia Lora se entrevistó con Karime Pindter, participante de” Acapulco Shore”. La playmate liberó lo más oscuro que se esconde detrás de esos ojos azules que han enamorado a millones en redes sociales.

Karime le hizo una serie de preguntas en las que la sensualidad, la intriga y el sexo fueron los temas que protagonizaron el vídeo.

La primera respuesta que dio la playmate fue si se atrevería a hacer un trio con la joven de 27 años. La respuesta fue inmediata: Sí, aunque no mencionaron quien sería el afortunado ganador del que pronosticaron, terminaría muriendo por tener a las dos bellezas.

Vídeo de la entrevista

Asimismo, hablaron de la posición que le gusta dentro de la intimidad y posteriormente de los personajes del programa en el que participaron juntas.

Finalmente, Celia dejó en claro que no está interesada en aventurarse en el amor a menos que su pareja sea una persona abierta que no la cele y le de su libertad, pues no le gusta que la limiten y menos que le hagan escenas de celos.

La hija de Alejandro Lora, líder del Tri, anunció que estaría en el espacio de Karime el 29 de julio a través de su cuenta de Instagram, donde ambas volvieron locos a los internautas por sus atuendos oscuros y escotados.