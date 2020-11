Amenazas contra Antonio David Flores por una comprometedora carta escrita a Rocío Carrasco

Desde que comenzó a participar en “Quiero dinero”, parece que las sorpresas nunca se acaban para Antonio David Flores.

Ahora, Gema López ha revelado en “Sálvame”, que tiene en su poder una carta personal y comprometedora que escribió Antonio David y donde se refería a la realidad que enfrentaba su matrimonio con Rocío Carrasco.

Incluso afirma que fueron varias, las cartas escritas de parte de Antonio David para Rocío, y aunque él asegura que eran de amor, ella dice que más bien estas representan una prueba irrefutable de las razones reales de la separación entre ambos.

“Tú aseguras que todas eran cartas de amor para recuperar a Rocío Carrasco, y yo siempre he insistido en que una de esas misivas no era una declaración de amor, sino la prueba de por qué la hija de Rocío Jurado se separó de ti”

Por supuesto, Gema, sabe el contenido de la carta que fue escrita por Antonio David mientras se encontraban en proceso de separación, en septiembre del año 1999. Tal como indica, en la misiva el colaborador expresaba cuál era la realidad de su vida conyugal.

“Yo conozco el contenido de la carta y te puedo asegurar que desmonta completamente todo lo que tú has contado del final de la relación con la hija de Rocío Jurado”

Gema López confirma que archivó la carta de Antonio David durante 15 años

Según explica la presentadora, ella suele archivar todos los documentos e información relevante de los casos que ha trabajado durante su carrera, lo que ha sorprendido no solo a Antonio David sino a sus demás compañeros de plató y a la audiencia.

“Yo tengo esa carta desde hace 15 o 16 años. Yo lo guardo todo. Tú vienes a mi casa y ves ‘Antonio David’ y yo tengo todo, ‘María José Cantudo, lo tengo todo, ‘Carmina Ordóñez’… Todo lo que yo trabajé, yo todo lo tengo archivado por personajes”

Para más detalle, y que no quede lugar a dudas, Gema especificó que aunque no recuerda con precisión si la carta fue escrita o no, efectivamente está firmada y fechada por el colaborador.

“Está fechada y está firmada por ti, lo que no recuerdo es si es a mano o a ordenador”

Ahora solo falta esperar saber cuál será el contenido de la “dichosa carta” y cómo afectará la vida de Antonio David y de Rocío ahora que han pasado 15 años desde que la escribió.