La última pesadilla de Pilar Rubio que está por llegar y que no la deja dormir por las noches.

Toda España está a la expectativa sobre cuál será el próximo reto al que se enfrentará Pilar Rubio en El Hormiguero. Los retos que ha ejecutado hasta ahora no han sido nada fáciles, pero ha hecho su mejor esfuerzo para salir victoriosa. No obstante, todo apunta a que este reto será diferente. Su semblante no es tan robusto como de costumbre.

La pesadilla de Pilar Rubio

Los retos han sido extremos para Pilar en el programa de Pablo Motos. Cada entrega semanal pone a la gente a cruzar los dedos.

Para este momento, ya se filtró en qué consistirá el próximo reto y Pilar está con los nervios de punta. Su optimismo debería ser indestructible, pero algo le habrán dicho que está en un punto psicológico tan crítico que tiene pesadillas por las noches, por lo que ella misma confiesa

Al parecer, el próximo reto no podría habérselo imaginado. El hecho de que no puede dormir por las noches también podría pasarle factura. Esta vez tendría que hacer un ejercicio de autocontrol para evitar fatigarse.

La mujer de Sergio Ramos nunca dejó mostrar su mejor sonrisa, pero hoy no se le ve el mismo ánimo. Su confianza está resquebrajada y parece poner límites a sus dotes personales. Cuando le preguntaron sobre su preparación y su racha ganadora, Pilar dijo: “Hoy no puedo decir lo mismo… El reto supone algo indomable para una mente tan metódica como la mía”

Pilar no es la misma de antes

Pilar aclaró que dará lo mejor de ella, como lo ha hecho en los retos anteriores; lleva semanas preparándose para no quedar mal ante sus espectadores. Sin embargo, la tensión empieza a pasarle factura. Esta vez tiene “el estómago encogido, los nervios han asediado mi fortaleza interior y me están reduciendo”.

Al final, no ha querido revelar los detalles sobre la prueba, pero tampoco hay que esperar mucho para saberlo con certeza puesta a que hoy se aclara esa información. Si ya pasó por pruebas de apnea, puntería y otros procesos más arriesgados, esta mujer podría también superar sus miedos.

La última vez tuvo que sacarse la licencia de armas para utilizar una ballesta real. Tuvo que lanzar una flecha dentro de un tubo para poder sofocar un incendio

Entonces ¿Qué se será lo que se viene que la mantiene tan insegura?…