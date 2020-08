La tremenda suma millonaria que recibía la cadena por la retransmisión de Chespirito

Los fanáticos de los populares programas televisivos El Chavo el 8, Chespirito y el Chapulín Colorado, creados por el querido mexicano Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, se encuentran devastados con la noticia de que en más de 20 países dejarán de transmitirse sus capítulos.

Tal parece que las ganancias que le generaba la emisión de estos programas, a la cadena televisiva que los produjo, Televisa, era la exorbitante cantidad de mil 700 millones de dólares. Estas cifras aportadas por la revista Forbes revelan que por cada media hora transmitida de programa, ganaban un millón de dólares. Esto sin contar con los 24 millones de dólares anuales por venta de licencias.

Esta situación generó inconformidad entre los herederos de Roberto Gómez Bolaños, ya que estas cantidades exceden por mucho la herencia de 50 millones de dólares que les dejó el comediante.

Es así como luego de no poder llegar a un acuerdo, de forma intempestiva, y sin previo aviso, se suspendieron las transmisiones del programa. Incluso eliminaron los videos que se encontraban cargados en YouTube.

Fue el hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, quien dio la triste noticia a través de su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, la viuda del escritor y actor, Florinda Meza, manifestó su descontento y desacuerdo con la situación a través de su cuenta de Twitter

Sin embargo, también aclaró que no está de acuerdo con la forma en la cual Televisa ha estado actuando.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI

— Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020