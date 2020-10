“Cómeme el…” La pillada más “vergonzosa” de Carmen Borrego en pleno directo.

Carmen Borrego está siendo la protagonista indiscutible de las últimas semanas, y sobre todo en el programa “Viva la Vida” después de la gran pillada que captó unas de las cámaras, protagonizando así un comentario bastante fuera de lugar.

El tema principal de debate era la visita de María Teresa Campos en la noche del “Sábado Deluxe”. En “Viva la vida” se repasó los momentos más interesantes que se habían vivido en el plato de Sálvame los sábados noche. Mientras comentaban los colaboradores que les había parecido la entrevista de María Teresa Campos, hubo un comentario de Diego Arrabal que no gustó para nada a Carmen Borrego, ya que calificó la entrevista de “vergüenza ajena”.

Carmen Borrego saltó en la defensa de su madre y esta fue su respuesta:

“A mí no me dio vergüenza, todo lo contrario, me enorgullece tener la madre que tengo. Te respeto pero estás hablando de mi madre. A mí no se me ocurriría hablar así de la madre de nadie, que mi madre sea pública no significa que se diga lo que dices”

Sin embargo, las palabras habían calado en el fondo de Carmen Borrego, y pesar de que Emma García había zanjado el tema de la entrevista de María Teresa Campos, Carmen continuaba peleandose con Diego Arrabal.

El vídeo de la pillada a Carmen Borrego

La sorpresa vino, mientras que Emma continuaba el programa mientras entrevistaba a Amador Mohedano, uno de los cámaras de “Viva la Vida” captó una de las pilladas más “fuera de lugar” de la hermana pequeña de Terelu Campos.

#LaBorrego dice comemé el potorro y la pilla el cámara, la educación de las campos…#VivaLaVida338 pic.twitter.com/EvC3S91qnH — m. Luzalbalamartin@gmail.com (@luzalbalamartin) October 4, 2020

En las imágenes, podemos ver como Carmen Borrego se dirige al reportero Diego Arrabal diciéndole lo siguiente:

“Cómeme el potorro, me comes el potorro”.