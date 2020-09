La inesperada razón por la que Rocío Carrasco no paga la deuda que tiene con Antonio David Flores

Rocío Carrasco y Antonio David Flores continúan dando de qué hablar porque la enemistad que existe entre ellos desde hace tiempo ha causado severas consecuencias para ambos y sus familias.

La guerra parece interminable, después de saberse que Antonio David tenía una enorme deuda que pagar a Rocío Carrasco y esta se encontraba a punto de vencerse, se ha destapado otra olla.

Y es que mientras Rocío ha plantado incontables demandas en contra de su ex marido y además ha exigido por todas las vías el pago de la deudas que estas han generado, tal parece que ella también le tiene un pago pendiente a Antonio y no ha sido capaz de saldarlo.

“Me debe costas judiciales. No lo he cuantificado, pero calculo que han sido alrededor de unas 15 o 16 demandas perdidas, a 150 mil euros que me pedía por daños en cada una”

Queda más que claro que ahora y más que nunca “hay tela que cortar” con esta historia, porque con esta bomba se devuelve el balón hacia la cancha de Rocío quien suele ser la que exige pagos a Antonio. Sin embargo, esta noticia tan impactante, generó una gran duda.

¿Por qué Rocío Flores no paga la deuda que tiene con Antonio David Flores?

Ante tal noticia, todos se hacen la misma pregunta, sin embargo, fue la compañera de el ex “Gran Hermano”, Belén Esteban, quien no dudó un segundo en cuestionarle por qué no ha exigido su pago, extrañada que Antonio David no haya cobrado tal cantidad de dinero.

La respuesta de Antonio David sorprendió con su naturalidad y hasta simpleza; “Rocío es insolvente”. Y a esta respuesta, añadió el siguiente comentario:

“En una época de mi vida, yo me declaré insolvente porque yo no tenía trabajo… Rocío Carrasco es insolvente, tiene una sociedad heredada de su madre que no se puede tocar”

De esta forma, queda aclarado el misterio del porqué de la inacción de Antonio David ante la falta del pago de semejante suma. Evidentemente él conoce bien la situación económica y el estatus del dinero que posee Rocío y debe estar esperando el momento más acorde para poder hacer valer sus derechos tal como ella ha pretendido hacer.

No queda más que esperar cómo transcurren los hechos y cuál será la nueva batalla, enfrentamiento o rumor en la que se vean envueltos Antonio y su ex mujer.