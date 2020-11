La inédita confesión de Jorge Javier Vázquez al desvelar nuevos detalles de Isabel Pantoja tras la muerte de Paquirri

En Sábado Deluxe han estado debatiendo los últimos descubrimientos y acontecimientos en torno al polémico caso de la herencia de Paquirri, la administración que le ha dado Isabel Pantoja y las acusaciones de su hijo Kiko Rivera.

Los colaboradores, entre los cuales se encontraban Belén Esteban, Kiko Matamoros y Jorge Javier Vázquez, entre otros, estuvieron largo rato intentando dilucidar quién dice la verdad y quien miente. Si Kiko Rivera tiene la razón y si Isabel ha estado mintiendo todos estos años o si por el contrario, ella es la víctima de esta historia.

Las opiniones estuvieron bastante encontradas, pero al ahondar en el tema del testamento y la herencia de Paquirri, Jorge Javier quiso aportar una información exclusiva que no había suministrado con anterioridad, pero la cual consideró que era pertinente comentar en ese momento.

Jorge Javier comenta que Isabel Pantoja estuvo en su casa un par de veces, y según el cuenta, una de las veces ella le confesó que durante la lectura del testamento de Paquirri, el padre de este se molestó de sobremanera diciendo que su hijo le había dejado “una mierda de herencia”

Además, el colaborador se cuestionó lo siguiente

“¿Y qué hago, si me cuenta eso, no me la creo?”