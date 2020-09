La gran decepción de Belén Esteban con una compañera y amiga de “Sálvame” por ocultarle un secreto.

En la última emisión de “Sábado de Deluxe”, Anabel Pantoja hizo una confesión que dejó impactado a los espectadores y los colaboradores.

Belén Esteban no sabía nada de ello, y como amiga de Anabel, estaba entre dolida y preocupada. La colaboradora de Sálvame no paraba de decir. “Me hubiera gustado saberlo”

Algo que siempre ha caracterizado a Belén es su palabra directa, ecuánime y sin mucho rollo (por lo menos para ella). Dentro de la prensa rosa, es catalogada como una de las más polémicas. Por esa razón, tal vez Anabel lo pensó un poco antes compartir este problema con su compañera, ya que no es primera vez que se filtra información dentro del mismo equipo de trabajo de Telecinco.

Una mano amiga

Anabel tiene un grave problema con el uso de somníferos. El asunto es tan feo, que miente a los médicos, toma dosis altas y no puede parar con el consumo. En pocas palabras, es adicta a las pastillas para dormir.

Apenas lo supo, Belén se sintió muy angustiada. En primera instancia, por empatía al sufrimiento que ha pasado en silencio y, por otro lado, por la rabia que le producía que no hubiese confiado en ella como para comentárselo.

En directo en “Sálvame”, Belén dijo: “Esta tarde la he llamado y le he dicho que me hubiera gustado saberlo”.

Casi soltando lágrimas, agregó: “Tiene un problema, tienes que tener ganas de hacer lo que te digan”.

Este comentario viene dado que Pantoja dice que no tiene control sobre sus acciones con respecto al abuso de medicamentos. En estos momentos de desorientación es cuando más se necesita de una mano amiga y estas dos han demostrado serlo.

Con frecuencia, se ha visto como Belén y Anabel salen juntas de compras, van a discotecas y se apoyan en el plató. En el proceso de recuperación, la ansiedad puede hacer estragos. Es una batalla individual pero que pasa mejor con compañía.

Supo esconderlo bien

Gran parte de su familia lo sabía, pero la información nunca salió a la luz pública. La información se guardó tan bien que ni su padre sabía, lo cual tampoco fue de mucha ayuda para atacar el problema desde el principio.

Por su lado, Belén dice: “Sabía que tomaba alguna pastilla, pero no sabía hasta dónde podía llegar”.