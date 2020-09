Kiko Hernández destapa toda la verdad sobre Carmen Borrego y la pérdida de la custodia de sus hijos.

Después unas semanas en las que Carmen Borrego se ha situado en el ojo del huracán, el presentador de Sálvame, Kiko Hernández, asoma una versión bastante confiable y esclarecedora sobre la situación de la hija menor de las Campos, acerca de la supuesta pérdida de la custodia de sus hijos. Dicha versión vendría de una persona muy cercana a la madre de Carmen Borrego.

Todo este alboroto viene de unas declaraciones Antonio David Flores lanzó como venganza por haberse metido en asuntos de su familia, ya que en una edición de Lecturas, Borrego pedía justicia para Roció Carrasco y dejaba al colaborador en mal lugar.

Sin duda, esto enfureció mucho a Antonio David y “le mandó a ocuparse de sus problemas”. No obstante, también fue una maniobra para dispersa la atención hacia otra persona. ¿Sería verdad todo lo que dijo?

¿Qué pasó realmente con la custodia de los hijos de Carmen Borrego?

La problemática se refiere, precisamente, al momento en que le dieron la custodia de sus hijos a su padre. Un momento bastante delicado para Carmen Borrego, quien tuvo que hablar en público y que está generando mucho revuelo.

Según Kiko Hernández, la historia fue que, ya habiendo hablado sobre su inminente separación, ella trató de buscar un poco de oxígeno para enfrentar lo que venía.

Por ello, acuerda con su aun marido que iría unos días a Málaga, donde su madre también estaba y así, dejaría por esos días, a los hijos con su padre.

Sin embargo, no habían pasado 15 días cuando el cónyuge la acusó de abandono del hogar cuando, realmente, estaban en vacaciones acordadas. Y no en cualquier sitio, si no es casa de su madre y todos sabían sobre su paradero.

El presentador de Sálvame aclara la situación de la siguiente forma:

“este señor inicia el asunto del abandono del hogar y es allí donde Carmen Borrego, durante 15 días, pierde la custodia de sus hijos”.

Además, no pasó un mes cuando Carmen Borrego recuperó la custodia de sus hijos

Son medias verdades las que dijo Antonio Flores

Ya cansada de escuchar falsos testimonios y medias verdades sobre el antiguo caso de la perdida de la custodia de sus hijos, Carmen Borrego aceptó una entrevista en Viva la vida para sacar todo lo que sentía.

Lo primero que declaró es que nunca le han quitado la custodia de sus hijos por abandonarlos, ni mucho menos se alejó de ellos para andar de parrandas u otra cosa. No tiene nada de que arrepentirse, ya que solo se trató una jugada legal de su exmarido para amargarle la vida. Por suerte, todo tuvo una rápida resolución.

Jamás alegó o estuvo en unas circunstancias que le impidieran cuidar de sus hijos. Sin embargo, el tratamiento que le da, públicamente, al tema de la separación siempre ha sido con el mayor cuidado para no afectar a sus hijos:

“He llorado cuando he visto llorar a mis hijos…Hoy y siempre lo más importante han sido mis hijos a los que respeto”