“Gilipo…”. Duro rapapolvo para Jorge Javier Vázquez en el momento más tenso con María Teresa Campos

María Teresa Campos volvía nuevamente a los platós para enfrentarse a una esperada y tensa entrevista con el fin de cerrar de una vez por todas, las polémicas e incógnitas que tanto ella y sus hijas han recibido en los últimos tiempos.

La noche empezaba fuerte, ya que María Teresa decía nada más llegar que estaba “hasta las narices”, con una postura defensiva y siguiéndole el juego a Jorge Javier.

“He venido porque estoy harta de tonterías, acosándome con tonterías y con gente que se mete donde no se tiene que meter y diciendo cosas que no se tiene que decir”

Al comenzar la entrevista y su presentación, María Teresa ya protagonizaba un tenso encuentro en el programa, levantandose de la silla y abandonando el plató mientras le recriminaba a Jorge Javier:

“¡Que me voy, no he venido a hablar de esto!”

La dirección del programa trató de calmarla para que volviera. Finalmente, María Teresa regresaba y comenzaba a explicar la razón de su asistencia en “Sálvame”. Razón que María Teresa Campos aseguraba con firmeza y que su asistencia se debía para desmentir todo lo que se ha dicho sobre Edmundo Arrocet y para denunciar el acosos que está recibiendo.

CHILLO CON LA CAMPOS LIÁNDOLA pic.twitter.com/8GpcENr2XZ — peri keating (@T5Comento) October 3, 2020

Otro tenso momento

Al final de la entrevista, surge un brote de tensión cuando María Teresa Campos se levantaba para marcharse mientras “ponía a caldo” a Jorge Javier Vázquez, y este mientras le seguía cabreando entre broma y broma:

“Rocío Carrasco no se habla con tu hija Carmen porque no estaba enterada de la portada de la revista lecturas”

A lo que María Teresa, muy contundente le dijo:

“Te voy a decir una cosa; dicen que tú eres un gamberro, asqueroso, y que te va a dar otra vez… la cosa. Ten cuidado”

Jorge Javier seguía metiendo el dedo en la llaga :

“Edmundo te quería tangar con la venta de tu casa”

María Teresale contestaba:

“Una mierda pa ti, gilipollas, tonto, si no tienes a nadie. No te quiere nadie”.