“Ésta es una perr*!’’: Sherlyn pidió hacerle brujería a la conductora Andrea Legarreta según un testimonio.

Una nueva polémica se desata en torno a la actriz y animadora Sherlyn González. Ahora resulta que un clarividente ha denunciado públicamente que Sherlyn le pidió que le hiciera brujería a Andrea Legarreta para que esta no fuera contratada en el programa “Hoy” y así Sherlyn ocupar ese espacio.

Sin embargo, según el clarividente, él se negó a hacer el trabajo porque Legarreta le parece tierna y que transmite buena energía mientras que Sherlyn solo obra por brujería mala.

Tal parece que esta no fue la única situación desagradable que vivió el clarividente con Sherlyn, según él explicó, el primer encontronazo que tuvo con Sherlyn, ocurrió luego de que él dijera que iba a anunciar la identidad del padre de su hijo. Supuestamente, en esta oportunidad, Sherlyn lo mandó a agredir físicamente.

Motivado a que el vidente teme por su integridad física, este ha publicado una serie de audios donde supuestamente Sherlyn le habla mal de Andrea Legarreta.

“Hace un tiempo, Sherlyn me marcó por teléfono y me platicó que Andrea Legarreta comentó algo de ella y de José Luis, de Río Roma, en el programa Hoy; estaba emp$%&#$, me dijo: ‘Mira, como dijo Alfredo Adame: ‘Ésta es ¡una perra!’’ Tengo los audios, ahora sí les paso los audios, porque los otros jamás los pasé yo, pero los pueden escuchar de su propia voz. Ahora falta que diga que no es ella; pero la verdad no es la dulce perita que todos creen”