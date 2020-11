El último movimiento de Isa Pantoja que conduce al distanciamiento con su familia

Isa Pantoja, quien no había tomado postura en todo el conflicto que sucede entre madre y su hermano, Isabel Pantoja y Kiko Rivera, esta vez se tornó radical en el asunto. Aunque actuó de forma distinta a lo que las personas esperaban.

Ya sabemos que Isa pasó por un ataque de ansiedad en pleno encierro en “La casa fuerte”, donde, por cierto, su esposo no le dio el apoyo que se merecía, ya que estaba metido en sus asuntos. Una vez superado ésto, la actitud de Isa Pantoja es sobria y tajante: “Quiero hacer el concurso por mí”, fueron las palabras la hija de la Reina de la Copla, poniendo tierra de por medio, entre ella y los familiares que no han pensado en ella.

¡Es mi momento!

Isa se encuentra concentrada en su núcleo familiar y sus proyectos personales o, por lo menos, así lo ha decidido ahora. No hay nada fructífero en formar parte del drama familiar cuyos actores solo intentan destruirse mutuamente. Después de sufrir ese ataque de ansiedad, es momento de entender mejor las cosas y tomarse un tiempo para enfriar la cabeza.

Tomar distancia será la fórmula de Isa para ver las cosas con perspectiva, concentrándose en ella y en su situación actual. Esto, sin duda, también afectará a su hermano y a su madre.

Estando en La casa fuerte dio declaraciones contundentes, que implicaban replantear su vida. Ella entendió que implicarse emocionalmente como ya lo hizo durante la primera de las galas, no le llevó a nada bueno.

“Llevo el Pantoja porque es mi apellido, pero prefiero que aquí y la gente me conozcan como Isa”.

Ni por uno, ni por otro

Cuando habló de no quererse involucrar más con la posición cerrada de su madre, mucha gente pensó que estaría de parte de Kiko. Pues, tampoco fue así.

“Se me ha criticado mucho por hablar, me han acribillado cuando he tenido problemas con mi madre… Ni mi madre ni mi hermano han dado la cara por mí… No me voy a posicionar con él ni tampoco con mi madre”.

La madurez le ha hecho ver que es momento de velar por su salud y esperar que las personas reflexionen sobre las consecuencias que dejan a su paso

Kiko Rivera se torna más mediático

En paralelo a las declaraciones de Isa, vemos que Kiko volvía a dar la cara a los medios de comunicación. Casualmente, será protagonista en el especial que Mediaset ha preparado sobre Cantora.