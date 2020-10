El inesperado movimiento de Belén Esteban que desata la envidia entre sus compañeros.

Belén dejó perplejo a sus compañeros de “Sálvame” con su último movimiento táctico destinado a demostrar su legitimidad y poder en los medios. Ante este precedente, todos tendrían que esforzarse muchísimo para lograr algo así.

En menos de un día, ya era la máxima atracción. Su fórmula, que apenas empieza a probarse, parece infalible. Lejos de ser polémico, vemos a una Belén Esteban en una faceta completamente distinta.

Renovación de Belén Esteban

Después de tomarse unas vacaciones para liberarse del todo el estrés, ya que venía con un ritmo de trabajo intenso – con una noticia tras otras- la tertuliana llegó renovadísima y con una carga energética distinta.

Belén se lanzó un baile sensual y con mucho estilo en compañía de su pareja.

Ciertamente, los culebrones siguen siendo parte de su repertorio. Por ejemplo, la polémica con Carmen Borrego y Terelu Campos sigue vigente.

A la hija menor, Carmen Borrego, no le perdona que se haya metido en el conflicto entre Rocío Carrasco y Rocío Flores, haciendo uso de su tribuna abierta en Lecturas para ello. Con la mayor de las hijas, Terelu, tiene un roce por no haber hablado bien de Sálvame en otros programas

Sin embargo, dentro de toda esa carga de conflictividad, ha encontrado un valle de felicidad que la hace ser la envidia de sus compañeros, y sin dedicarle mucha energía.

Belén 2.0: la envidia de todos

Para sorpresa de no todos, la Princesa del Pueblo se abrió una cuenta de Tik-tok. Cualquiera podría creer que estaría un poco pasada de años para esa gracia y que no atraería a mucha gente. No obstante, los números mostraron otra cosa.

En menos de 24 horas abrir su cuenta y con tan solo 8 videos montados, alcanzó la suma de 108.800 seguidores y a un total de 355.900 likes. Cuando visiten la cuenta de Tik-tok se darán cuenta de que hay contenidos para todo el mundo. Inclusive, en algunos de ellos puede verse a su pareja Miguel Marcos y en otras está ella solamente.

Llegó a motivar a sus compañeras de “Sábado Deluxe” para que se unieran. Con esto, Belén fue capaz de demostrar que puede ser querida más allá de los “cotilleos” y las tertulias. Su lado jocoso también parece ser del agrado de la gente.

Comentarios como “Estás muy bien tienes gracia para bailar sigue adelante y con tu Migue ” y “Me encanta verte así Belén” están puestos al pie de cada video.