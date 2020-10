El estallido de Carmen Borrego desata la cólera con un compañero de programa: “Rastrero”

Después de que Kiko Hernández acusara a Carmen Borrego de ser una mentirosa durante una transmisión de “Sálvame”, él mismo se ha mostrado arrepentido por sus palabras e incluso le pidió disculpas públicamente asumiendo su error.

Carmen, en respuesta a este intento de rectificación y bandera blanca sacada por Kiko, asumió una postura un poco más orgullosa, exponiendo que tal vez una disculpa no sea suficiente para enmendar el daño causado, sin embargo manifestó que no quiere más enfrentamientos.

“No me compensa. Ha llegado un momento en el que lo mejor es callarme. No voy a ponerme a su nivel. No estoy bien, no soy de piedra pero no quiero ninguna guerra, quiero paz”