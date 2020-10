El contundente zasca de María Teresa Campos a un colaborador de “Sálvame”

En días pasados, Alonso Caparrós confesó haberse llegado a sentir humillado por alguna de las Campos. Sin embargo, también dijo que habían sido hechos aislados, sin malas intenciones y que había quedado en el pasado.

Aseguro que no existían odios ni rencores sino mucha admiración, respeto y agradecimiento.

Aun así, sus palabras tuvieron un efecto y María Teresa Campos aprovechó su participación en “Sábado Deluxe” para llamarlo “desagradecido” por hacer semejante confesión.

Por su parte, Alonso respondió que él siempre mencionó lo agradecido que estaba pero que igualmente a él nadie le había regalado nada.

Luego le pidieron a María Teresa hablar del tema a través de una llamada de “Sálvame” a lo que ella respondió bastante indignada por los comentarios de Caparrós con relación a sus hijas

“No quiero hablar de este personaje, lo menos que podía hacer es callarse”

Además agregó: “Allá él y su conciencia”

La respuesta de Alonso Caparrós

Alonso comentaba sorprendido que no comprendía la razón del ataque de María Teresa puesto que él intentó ser respetuoso con respecto a ese tema. En este sentido, él dijo lo siguiente:

“Lo primero que me enseñó Teresa Campos es que en un plató tienes que llevar todo preparado y tú dices que no has visto mis declaraciones, te las han contado”.

A pesar de estas duras palabras, Alonso ha sido enfático en asegurar que por respeto se mantendrá al margen y evitará caer en discusiones con Teresa Campos. Con respecto a Terelu, dijo lo siguiente:

“Mis cuitas son con ella, que se sienta en un plató y es colaboradora”