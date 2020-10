El conmovedor mensaje de Isabel Pantoja y la reacción inesperada de Kiko Rivera

La entrevista concedida por Kiko Rivera a “Sábado Deluxe” ha dado mucho de que hablar. Primero, porque aceptó haber tenido un affaire con una camarera, aunque también reconoció que su esposa Irene lo perdonó.

Segundo por su fuerte y trascendental confesión en la cual admitió no haber superado su drogadicción y además sentirse muy deprimido.

Tal parece que esta última confesión ha sido raíz de varios conflictos. Belén Estebán le dedicó unas palabras muy fuertes al decirle que no se escudara en esa excusa para seguir siendo infiel a su esposa Irene.

Por otra parte, su madre, Isabel Pantoja, también ha querido expresar su malestar al respecto, sin embargo parece que no utilizó las palabras más adecuadas lo que incomodó a Kiko.

Estas fueron la palabras de Isabel Pantoja hacia su hijo Kiko Rivera que han sumido a la familia en un gran conflicto

«No quiero que sigas hablando de esos temas. Me hace mal, te hace mal. Lo que tú tienes no es importante. Hay una pandemia y gente que se está muriendo. Jamás te dejaré que estés en el suelo ni triste porque nunca lo has estado»