Duro varapalo para Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández. Karmele contraaca sin piedad

Si creían que la polémica entre Karmele Marchante y los colaboradores de Sálvame se había acabado… parece ser que el asunto viene para largo.

Hace un tiempo Karmele fue arrollada en un accidente por un coche y estuvo a punto de morir, por lo que se creía que le bajaría unos peldaños de intensidad al tema, pero no es así.

Las palabras que se intercambian entre los afectados cada vez son más duras, hirientes y escatológicas. Karmele llegó al punto de decir que “le das asco la gentuza de Sálvame”

¡Sin cariño ni nostalgia!

Sus últimos años como colaboradora de Sálvame no le dan ningún sentimiento de nostalgia. No quiere saber más de ellos ni, mucho menos, que la nombre en el programa. De hecho, fue enfática en que tomaría la vía legal si esto volviera a pasar.

Ciertamente, su nombre se dejó colar en ‘Sálvame’ en el momento en que aplicaron una encuesta online sobre los colaboradores.

Karmele, dijo molesta:

“Ayer, saltando mis normas, volvieron a nombrarme en ese basurero. Ya les avisé. Y ya no hay vuelta de hoja. ¡Que se preparen! Ya me he cansado. Tengo que enterarme por terceras personas. Programa-lodazal con ausencia de dirección y directrices”

Un odio muy especial por Jorge Javier Vázquez

Según otros medios y el texto en Twitter que puedes ver en esta noticia, denota un especial desprecio por Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández quien fue acusado por la diva de ser un maltratador misógino, comprador de criaturas e inventor de enfermedades, el cual nunca le hizo eco.

En el portal de Jaleos le recordó a J.J Vázquez que ya tenía una condena por el tribunal Supremo, y que no dudaría que llenar a la producción de papeles si la volvían a nombrar. Está harta de que hablen de ella. Le resulta despreciable su obsesión por ella, el acoso, la burla y el maltrato. Dijo “solo quiero que se olviden de mí”.

¿Hay una parte oscura tras los bastidores del Sálvame?

La periodista amenazó con que hablaría para contar todo lo que había visto en Sálvame en los tiempos en que ella estuvo allí hace 4 años, haciendo especial alusión a Jorge Javier Vázquez.

Textualmente, se refirió por escrito a: “Carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres para mayor audiencia. Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar novios, peleas por la publi….”

El asunto ya se está poniendo color de hormigas, y no solo compromete la privacidad de susodichos, sino su integridad. Por lo que vale la pena estar atentos a lo que podría pasar dentro de poco.