Duro varapalo para Antonio David Flores y que desmiente categóricamente.

La relación amorosa entre Antonio David Flores y la diseñadora Olga Moreno parece atravesar su peor crisis.

Desde que salieron a la luz los rumores de infidelidad por parte del malagueño que han ganado intensidad esta semana. Esta situación se hizo más evidente este fin.

Resulta que el ex guardia civil suele viajar todos lo fines de semana a Málaga para estar con Olga y su hija más pequeña, Lola. A su llegada, Olga siempre va a recibirlo al aeropuerto y le da la bienvenida con un beso y un abrazo.

Pero este fin de semana fue diferente. El ex “Gran Hermano” no recibió la calurosa bienvenida de su pareja. Esto despertó las alarmas de los periodistas que esperaban la salida de la pareja para tomar sus declaraciones.

Sin embargo, Antonio David hizo como si no le daba gran importancia al asunto. Aunque parece bastante evidente que la relación se está enfriando, que no se encuentra en su mejor momento, y que Olga está tan disgustada que no fue a recibirlo al aeropuerto.

Para salir al paso ante los cuestionamientos de los medios periodísticos presentes, con relación a que Olga no fue a buscarlo al aeropuerto, Antonio aclaró:

“Ha dicho que no ha venido porque había mucha gente. Pero está todo bien”

Así Antonio se libraba de que afirmaran que existía un distanciamiento ntre él y su pareja, pero además añadió.

“Ante tanta presión se pasa mal, pero todo está todo bien. Todo está en orden”