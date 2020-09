Así ha sido la tremenda decepción de Mila Ximénez que “rompería” la relación con su amiga Terelu Campos

A pesar que Mila Ximénez y Terelu Campos son amigas desde hace muchos años, la primera demostró su enfado y profunda decepción por no haber sido sujeto de confianza para saber “un detallito” sobre la vida de las Campos: la existencia de su hermano.

Algo que debía saberse desde el principio de su amistad, le fue ocultado sin razón. Sin embargo, ya sabemos que cuando se comparte información con alguna colaboradora de “Sálvame” se corre el riesgo de que filtre. A lo mejor, es por eso que las hermanas se reservaron ese dato.

Es necesario recordar que las Campos fueron, por casi una temporada completa de Sálvame, objeto de juicios muy fuertes sobre su vida, incluyendo su calificación como “gafes”.

Terelu y Mila, muy cercanas

Esta intensidad ha bajado a sabiendas de los nuevos proyectos que han consolidado los miembros de polémica familia de mujeres fuera de Mediaset y se observa un mayor acercamiento e interés por parte de lo colaboradores en apoyarlas.

Mila ha sido vanguardia en este recuentro. Su relación se había fortalecido durante el tránsito que le ha tocado pasar cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón.

Ella se sintió identificada con la mayor de las Campos ya que ésta había superado un cáncer de mama. Terelu jamás la abonó, siempre estuvo a su lado.

Aun así, Ximénez siente que no le han dado suficiente confianza, pues, nunca supo de antemano el secreto del hermano perdido.

Ya las Campos han dicho que quisieron mantener esto fuera del alcance público porque es una historia muy trágica y quieren proteger la integridad de su familiar. Pero igual, Mila no sabe si podrá perdonar a su amiga, a pesar de no ser algo personal.

Su hermano, en el anonimato

La periodista dijo que ya le reclamó a la Terelu el hecho que no la haya tomado en cuenta. Durante una llamada telefónica le dijo lo siguiente: “Mira la que tengo preparadita para el lunes, que si la portada de Carmen, ahora tu hermano: cuéntame”

Sin embargo, la hermana de Carmen Borrego responde con cara fresca que, simplemente, “nunca había salido en la conversación”, pretendiendo que es algo que se pasó por carambolas.

Muy dolida, la colaborara de Sálvame le dijo “Oye, mira, perdona, nos conocemos hace mil años, hemos estado con mi hermano cenando, y no me lo has dicho nunca: ´Mira, yo tengo un hermano´

Que su hermano no viva en Madrid, jamás podría ser una excusa para que nunca hablara de él. Es evidente que se lo ocultaba, lo cual es un insulto hacia su confianza. Mató el tema diciendo:

“que me lo has ocultado y ya está”.