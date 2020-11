Así ha sido la reacción de Isabel Pantoja ante los mensajes de WhtasApp de Chelo García

Sentada en el plató de “Sálvame”, Chelo García confiesa que no se ha podido contactar en los últimos días con Isabel Pantoja, aunque si se han visto después de la entrevista de Kiko Rivera de “Sábado Deluxe”.

Aun así, no pareciera que Isabel Pantoja tenga la intención de limar asperezas, mucho menos de ceder en sus posturas, en esta situación tan sensible y delicada como lo es el fallecimiento del padre de su yerna, Irene Rosales. Esta coyuntura era una oportunidad de acercamiento, pero lo cierto que Isabel ni siquiera se acercó al funeral.

La confianza entre Chelo y La Pantoja

La presentadora de Sálvame, Carlota Corredera, le preguntó a Chelo si había podido saber algo sobre la cantante en los últimos días, a lo cual le responde que no ha sido posible. A pesar que la periodista le ha mandado varios mensajes de WhatsApp, la cantante no le ha contestado ninguno. Aunque en un principio eran marcados con el “doble check “que indicaban que eran leídos, ahora, ni siquiera eso. Sin embargo, Chelo remata con:

“Creo que tenemos que hablar… Isabel ha perdido varias oportunidades, ha perdido la oportunidad de aclararle a su hijo todo lo que ha pasado, todo lo que ha hecho…”

A Gema López no le ha parecido nada decente la justificación de Chelo. No comprende por qué es “necesario hablar” si ha pasado tanto tiempo desde que ella e Isabel tuvieron contacto. En realidad, Isabel no le debe explicación alguna a Chelo como para que se exprese de esa manera y es evidente que Isabel no quiere hablar con ella.

Aun así, la periodista le responde: “Pero yo tengo el lujo y la confianza para decirle a Isabel Pantoja lo que yo creo que tiene que hacer”.

Mala madre

Carlota Corredera, con ganas de escudriñar más sobre el asunto, ha querido saber cómo quedaron Chelo y Pantoja la última vez que se vieron, ya que, notablemente, algo tendría que haber pasado para que se diera ese distanciamiento unilateral.

Lo que habría pasado es que, después del programa de Sábado Deluxe, Isabel Pantoja recibió unos “cortos” (videos) donde colaboradora afirmaba estar en contra o por lo menos así lo interpretó. A partir de los cortos, Isabel Pantoja interpretó que la calificaron como “mala madre”. La misma Chelo expresa: “Yo no la llamo mala madre, le dije que no era de recibo lo que le dijo a su hijo”.