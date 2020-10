Así de imprevista ha sido la nota de voz de Jorge Javier Vázquez dirigida a María Teresa Campos

Una reacción, sorpresiva e inesperada por el público. Jorge Javier Vázquez mandaba una nota de voz a María Teresa Campos en vivo directo, durante la trasmisión de Sálvame. Todo apuntaba a que no volverían a hablarse nunca más, pero parece que ambos están cediendo, al fin y al cabo son muchos años de amistad y de trabajo juntos.

El primer paso lo dio la matriarca de las Campos, quién le propuso un acercamiento. El presentador de Sálvame respondió en el mismo tono de olvidar parcialmente lo malo que haya podido pasar. Resaltó que lo que siente uno por el otro seguirá, aunque hay cosas que quedarán pendiente para un momento de mejor perspectiva

Dolidos, pero hacia delante

El sabor amargo de la entrevista de Jorge Javier Vázquez con María Teresa Campos quedará para ambos. Cada uno tiene razones para defender sus posturas, pero la conciliación partiría por olvidar esta escena y ser un poco más indulgentes.

Cuando ya han pasado varias semanas del acontecimiento, las cabezas empiezan a enfriarse y empiezan a valorar más amistad que la soberbia y el orgullo. El primer mensaje lo mandó María Teresa; ahora Jorge Javier mandó unas palabras:

“Yo también quiero la reconciliación, no tenemos tiempo de guerras, ya bastante con la que nos está cayendo. No tenemos que alimentar más esto…Todo lo que sentimos el uno por el otro, supongo que seguirá, pero tenemos una conversación pendiente y la tendremos, no quiero que te agobies bajo ningún concepto”

Antes que Jorge Javier Vázquez enviara el mensaje, Kiko Hernández estaba procurando un acercamiento entre los dos veteranos.

Por otro lado, dijo Gema López algo molesta “A mí me encanta que las gentes se reconcilien, pero la próxima vez me voy a quedar callada”. Insistía en que esto es como las peleas de parejas, los del medio se llevan la peor parte. Las discusiones y los enfrentamientos podrían tener lugar, pero los que se meten en el medio son lo que llevan los tiros.

María Patiño, quería ayudar y salió golpeada

Por otro lado, María Patiño, que mostraba estar del lado de Jorge Javier, fue burlada por el mismo Jorge, con su típico humor negro que le ha costado la molestia de varias personas.

Mostró un conjunto de fotos muy graciosas, de las que la Patiño se reía con incomodidad. Con amigos así…