Al rescate de María Patiño. La disculpa más esperada de Jorge Javier Vázquez en directo.

Una vez que Chelo García aceptara reemplazar un sábado a María Patiño en su programa “Socialité”, la presentadora María Patiño se ha sentido muy insultada y “ninguneada”, incluso le pareció que la están castigando inmerecidamente. Además afirmó que siente que la acción es una burla dirigida no solo hacia ella sino hacia el programa. Al ver esta reacción, el periodista Jorge Javier Vázquez le ha dicho en directo que no tiene porque molestarse, ya que ella y el programa forman parte de la misma productora. Luego del altercado, la presentadora se fue a su casa muy indignada con su compañero y amigo Jorge Javier y no hablaron más, e incluso reconoció que lloró por la situación lo cual confesó en “Socialité”. Hasta se sintió engañada porque quería solucionar el problema en privado con Jorge Javier y la producción decidió que lo hicieran en público. Esto ha terminado de enfurecer a la colaboradora. Se ha visto bastante afectada y ha llegado a afirmar que ante tal situación se siente incomprendida. “A veces no me siento entendida” Sin embargo le ofreció las siguientes palabras a su compañero:

“Creo que eres un buen tipo y estoy convencida de que me quieres y quizás por eso me exiges más” Por su parte, Jorge Javier se esfuerza por reconocer su error y asumir una postura de caballero, con lo cual explicó a María Patiño sus verdaderas intenciones y le ofreció una sincera disculpa.

“Qué putada que en televisión no tengamos tiempo de reflexión, que todo sea tan rápido. Lo más sencillo es equivocarse, pero la inmediatez del medio exige tener la mente fría porque si no, acabas metiendo la pata. Creo que he dado con la clave de lo que está pasando…”

Él aclaró que jamás tuvo la intención de lastimarla u ofender al equipo del programa “Socialité” “Pensé que lo estabas exagerando para enmascarar el cabreo y fui consciente cuando dijiste que hay bromas mías de ‘Socialité’ que no te gustan y que al equipo tampoco”

Sin embargo, Jorge Javier también confesó haberse molestado por las fuertes palabras de María Patiño en “Socialité”, pero estuvo reflexionando al respecto.

“¿Tú te crees que te voy a ningunear después de tantos años de amistad? Las bromas se hacen para que la persona que la recibe se divierta y si no te gustan no me hace gracia. Si te he ofendido, no tengo más que disculparme, pero en ningún momento ha sido mi intención ningunearte ni burlarme de ti. Si te molestan estas bromas, no las voy a hacer más”

María Patiño, ante aquellas sinceras y sentidas palabras no ha podido evitar demostrar su emoción con lágrimas en los ojos.