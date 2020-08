“A mí me golpeó”: Desolador testimonio sobre Cristian Castro. Acusado de nuevo como “maltratador” y da peso a la historia de Yolanda Andrade

Luego de que la actriz y presentadora Yolanda Andrade, emitiera fuertes declaraciones contra Cristian Castro, acusándolo de haber maltratado a su madre Verónica Castro a tal nivel de dejarle fuertes moretones, y romperle la espalda, salen nuevas declaraciones a la luz, en apoyo a las palabras de Yolanda.

Ahora su exesposa, Gabriela Bo confirma creer esta versión ya que ella misma denunció haber sufrido maltrato físico y psicológico de parte del cantante y actor. Aunque ya han pasado 16 años desde su separación, Gabriela declaró

“Le creo a Yolanda Andrade cuando dice que Cristian golpeó a Verónica Castro, porque lo viví en carne propia. A mí me golpeó. Una tiene que vivir la experiencia en carne propia. En México me mataron en su momento por contar que Cristian Castro me pegó. En Argentina todos fueron un amor conmigo, porque tienen una cabeza más abierta. Todo lo que hay detrás de esta historia es muy fuerte”